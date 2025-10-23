Accordo tra Airbus Leonardo e Thales Nasce il colosso dello spazio
Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società, operativa dal 2027. Impiegherà 25 mila persone in tutta Europa e costituirà un player competitivo a livello mondiale potendo contare su un fatturato annuo di 6,5 miliardi di euro e su un portafoglio di ordini che ammonta a più di tre anni di ricavi previsti. L'azionariato della nuova società sarà condiviso tra Airbus, Leonardo e Thales che possederanno rispettivamente il 35%, 32,5% e 32,5% dei titoli e opererà sotto controllo congiunto, con una governance bilanciata tra gli azionisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
