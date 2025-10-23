Accordo tra Airbus Leonardo e Thales Nasce il colosso dello spazio

Iltempo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Airbus, Leonardo  e Thales hanno siglato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società, operativa dal 2027. Impiegherà 25 mila persone in tutta Europa e costituirà un player competitivo a livello mondiale potendo contare su un fatturato annuo di 6,5 miliardi di euro e su un portafoglio di ordini che ammonta a più di tre anni di ricavi previsti. L'azionariato della nuova società sarà condiviso tra Airbus,  Leonardo e Thales che possederanno rispettivamente il 35%, 32,5% e 32,5% dei titoli e opererà sotto controllo congiunto, con una governance bilanciata tra gli azionisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

accordo tra airbus leonardo e thales nasce il colosso dello spazio

© Iltempo.it - Accordo tra Airbus, Leonardo e Thales. Nasce il "colosso dello spazio"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

accordo airbus leonardo thalesAirbus, Leonardo e Thales siglano intesa nel settore spaziale - Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società. Secondo finanza.repubblica.it

accordo airbus leonardo thalesSiglata intesa Airbus-Leonardo-Thales nel settore spaziale - Airbus , Leonardo e THales hanno siglato un memorandum di intesa con obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società. Secondo ansa.it

Airbus, Leonardo e Thales uniscono le forze per sfidare Starlink: i dettagli dell’alleanza europea dei satelliti - Siglata la bozza d’intesa per unire le attività spaziali e sfidare il dominio di Elon Musk nel business spaziale. Secondo milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Airbus Leonardo Thales