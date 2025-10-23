Accordo FTC-Amazon | rimborsi Prime agli utenti USA
Amazon rimborserà gli abbonati Prime idonei negli Stati Uniti dopo un accordo definito “storico” dalla Federal Trade Commission. Fino a 51 dollari per cliente, tempi certi e regole precise: spieghiamo come funziona, chi rientra e quando arrivano i pagamenti, mettendo ordine tra scadenze e condizioni con chiarezza e senza giri a vuoto. Un accordo che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dopo essere stata vicina ad un accordo, Apple afferma che il DMA, entrato in vigore nel 2023, impone “oneri enormi e intrusivi” ai cosiddetti “gatekeeper digitali” — tra cui Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft, ByteDance e Booking — e che tali obblighi so - facebook.com Vai su Facebook
Amazon pagherà 2,5 miliardi di dollari per le iscrizioni «ingannevoli» a Prime: l’accordo negli Usa con la Ftc - X Vai su X
Gli utenti Amazon riceveranno assegni automatici dopo l’accordo da $2,5 miliardi - Amazon è dovuto scendere a compromessi e accettare un accordo da 2,5 miliardi di dollari per risarcire i consumatori. Lo riporta money.it
Amazon prime, il maxi risarcimento del colosso è una vittoria per tutte le vittime di abbonamenti ingannevoli - Il colosso chiude con un pagamento una causa con la Federal trade commission, che l'accusava di indurre gli utenti a iscriversi al servizio in modo non trasparente ... Da wired.it
Amazon, accordo da 2,5 miliardi di dollari con FTC per abbonamenti indesiderati a Prime - La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha concluso un accordo da 2,5 miliardi di dollari con Amazon per risolvere le accuse secondo cui la società statunitense avrebbe ... Da borsaitaliana.it