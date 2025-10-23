Accoltellato a morte a Collegno | caccia al killer incappucciato
L'omicida si è dato alla fuga dopo il brutale omicidio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Notte di tragedia, la lite degenera: giovane accoltellato a morte. Sentiti i testimoni
Uomo accoltellato per strada a Collegno, caccia al killer in fuga - Un 39enne è stato ucciso a coltellate all'1:30 di stanotte.
Collegno, accoltellato a morte in strada da un uomo incappucciato. Killer in fuga - La vittima è stata colpita in strada in via Sabotino, all'angolo di corso Francia verso l'1.
Un uomo di 39 anni è stato accoltellato a morte in strada a Collegno - 30, a Collegno (TO), in via Sabotino angolo Corso Francia, un trentanovenne del luogo è stato ucciso a seguito di un'aggressione da parte di uno sconosciuto armato di col ...