Accoltellata sotto casa | morta dopo ore di agonia Ex fermato dopo la fuga

I vicini di casa, che da oltre un mese lo avevano notato appostarsi seduto sullo scooter davanti all'abitazione della sua ex moglie, non hanno dubbi: «Non sopportava di vederla nuovamente felice, ma soprattutto con qualcuno che non era lui». Niente di originale, in fondo: il motore della stragrande maggioranza dei femminicidi è proprio l'arrivo di un altro partner nella vita della ex che, nell'ottica di certi maschi, dovrebbe restare più monogama di un cigno e possibilmente per sempre. Sarebbe proprio questa la motivazione che ieri mattina ha spinto un uomo italiano di 63 anni, Luigi Morcaldi, a uccidere la ex moglie, Luciana Ronchi, di un anno più giovane, dopo averle teso un agguato sotto casa in via Grassini, tra Bruzzano e il Parco Nord, estrema periferia Nord della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Accoltellata sotto casa: morta dopo ore di agonia. Ex fermato dopo la fuga

