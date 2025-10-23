Accoltellamento al Ruffilli il monito del provveditore | Chi usa le armi è uno sfigato

Forlì, 32 ottobre 2025 – Doveva essere un piccolo corteo di studenti dell’ istituto professionale Ruffilli diretta in Prefettura per consegnare una dichiarazione d’intenti contro la violenza. Un gesto simbolico, nato come risposta all’ accoltellamento avvenuto due settimane fa proprio davanti alla scuola di via Romanello. L’incontro previsto per questa mattina, però, è stato rimandato, perché il prefetto non sarebbe stato in sede e teneva, invece, a incontrare i ragazzi di persona. Così la discussione si è spostata nell’aula magna, dove una rappresentanza di ragazzi ha dialogato con il provveditore scolastico Giuseppe Foti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

