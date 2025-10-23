Accoltellamento a Torino uomo ucciso nella notte | killer incappucciato in fuga

Omicidio nella notte a  Collegno, alle porte di Torino. Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate in strada, all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino, intorno all’una e mezza di giovedì 23 ottobre. Il corpo è stato trovato riverso sull’asfalto, con diverse ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore — un uomo incappucciato — avrebbe colpito più volte la vittima prima di fuggire a piedi dopo l’accoltellamento. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha visto l’uomo a terra e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Open.online

