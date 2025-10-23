Accoltella la ex sotto casa

e Marianna Vazzana Gli appostamenti per giorni e giorni: "Da un mese era lì nel parcheggio". Il rancore covato a lungo: "Non accettava che lei si fosse rifatta una vita col nuovo compagno". L'agguato a mano armata va in scena alle 9.50 di ieri. Premeditato. L'uomo scende dal motorino e si para davanti alla donna, appena uscita dal palazzo di via Grassini 5, a Bruzzano, periferia di Milano, uno stabile che per una tragica coincidenza si trova a un centinaio di metri da quello in cui viveva Silvana Damato, trovata senza vita nella vasca da bagno lo scorso 8 agosto e a sua volta probabile vittima di femminicidio.

Tragedia a Milano – È morta Luciana Ronchi Non ce l’ha fatta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina, mercoledì 22 ottobre, sotto casa in via Grassini, nel quartiere Bruzzano. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime: er - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - #Femminicidio a #Milano, uccide la compagna di 29 anni sul terrazzino di casa. «Aveva deciso di lasciarlo». #PamelaGemini è stata accoltellata sotto gli occhi dei vicini che hanno dato l'allarme. Il killer, #GianlucaSoncin, 52 anni, ha infierito su di lei - X Vai su X

Accoltella la ex sotto casa - Il rancore covato a lungo: "Non accettava che lei si fosse rifatta una vita col nuovo compagno". Da quotidiano.net

È morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito è accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Lo riporta fanpage.it

Luciana Ronchi è morta, accoltellata dall'ex marito a Milano, aveva 62 anni. Luigi Morcaldi fermato in un parco - È durata una mattina e un pomeriggio la fuga di Luigi Morcaldi, 62 anni, che ha colpito mortalmente stamattina, accoltellandola al volto, all'addome e al torace con un coltello ... Lo riporta ilmessaggero.it