23 ott 2025

e Marianna Vazzana Gli appostamenti per giorni e giorni: "Da un mese era lì nel parcheggio". Il rancore covato a lungo: "Non accettava che lei si fosse rifatta una vita col nuovo compagno". L’agguato a mano armata va in scena alle 9.50 di ieri. Premeditato. L’uomo scende dal motorino e si para davanti alla donna, appena uscita dal palazzo di via Grassini 5, a Bruzzano, periferia di Milano, uno stabile che per una tragica coincidenza si trova a un centinaio di metri da quello in cui viveva Silvana Damato, trovata senza vita nella vasca da bagno lo scorso 8 agosto e a sua volta probabile vittima di femminicidio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

accoltella la ex sotto casa

