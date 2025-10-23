Accolta la richiesta degli 007 egiziani Atti alla Consulta stop al processo Regeni
La prima corte d’Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani, ha accolto una questione di costituzionalità nell’ambito del processo Regeni inviando gli atti alla Consulta. Il nodo è relativo al diritto di difesa e alla nomina di consulenti tecnici. I giudici hanno ritenuto, quindi, la questione «non manifestatamente infondata» e «rilevante» al. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
Carta della cultura La Carta della Cultura viene pagata in base all'esito delle domande, che vengono valutate dal Ministero della Cultura e caricate nell'app IO una volta accolta la richiesta. Le domande per l'anno 2025 sono aperte dal 1° ottobre e scadono il - facebook.com Vai su Facebook
Una delegazione sindacale è stata accolta dal presidente del Consiglio e dai capigruppo per ribadire una richiesta precisa: il rinnovo del contratto e il rispetto del confronto sindacale. Da tutta la Sardegna è arrivato un segnale forte: farmacie chiuse e adesioni - X Vai su X
Accolta la richiesta degli 007 egiziani. Atti alla Consulta, stop al processo Regeni - La prima corte d’Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani, ha accolto una questione di costituzionalità ... Scrive gazzettadelsud.it
Processo Regeni sospeso, dubbi di costituzionalità da parte dei difensori degli 007 egiziani - Quando mancavano ormai poche udienze alla fine dell’iter e alla sentenza, la prima corte d’Assise di Roma ... Scrive ecovicentino.it
Regeni, atti alla Consulta, stop al processo - La prima corte d'Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani, ha accolto una questione di costituzionalità nell'ambito del processo ... Da msn.com