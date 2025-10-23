Accoglienza a Santa Rita L’ex convento rinasce ospiterà famiglie fragili

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un investimento di 710mila euro. È quanto vale l’intervento di riqualificazione dell’ex convento di Santa Rita (vicolo Boccacanale 1), ora pronto ad accogliere cittadini fragili e nuclei in situazione di disagio socio-abitativo. La stampa è stata accompagnata ieri mattina dall’assessore alle Politiche sociosanitarie e abitative Cristina Coletti in un sopralluogo al fine di mostrare i nuovi ambienti. L’ex convento è stato definito "un luogo accogliente, che offre opportunità di riscatto ai cittadini che vivono una forte marginalità dovuta a situazioni socioeconomiche difficili". Secondo l’assessore Coletti, "si tratta di una riqualificazione a tutto tondo: sono stati rifatti gli infissi, i bagni, gli ambienti comuni sono stati dotati di un mobilio ad hoc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

accoglienza a santa rita l8217ex convento rinasce ospiter224 famiglie fragili

© Ilrestodelcarlino.it - Accoglienza a Santa Rita. L’ex convento rinasce, ospiterà famiglie fragili

Approfondisci con queste news

accoglienza santa rita l8217exAccoglienza a Santa Rita. L’ex convento rinasce, ospiterà famiglie fragili - I nuovi ambienti frutto di un investimento da 710mila euro per la riqualificazione. Come scrive ilrestodelcarlino.it

accoglienza santa rita l8217exEx Convento Santa Rita, nuovi posti per l'accoglienza dei cittadini più fragili grazie ad un investimento di 710mila euro - Un luogo accogliente, che offre opportunità di riscatto ai cittadini che vivono una forte marginalità dovuta a situazioni socioeconomiche difficili. Secondo cronacacomune.it

Il collegio Leopardi in zona Santa Rita, da un anno trasformato in centro di accoglienza - Il collegio Leopardi in zona Santa Rita, da un anno trasformato in centro di accoglienza per rifugiati politici, tra un mese chiude. Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Accoglienza Santa Rita L8217ex