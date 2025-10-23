Accoglienza a Santa Rita L’ex convento rinasce ospiterà famiglie fragili
Un investimento di 710mila euro. È quanto vale l’intervento di riqualificazione dell’ex convento di Santa Rita (vicolo Boccacanale 1), ora pronto ad accogliere cittadini fragili e nuclei in situazione di disagio socio-abitativo. La stampa è stata accompagnata ieri mattina dall’assessore alle Politiche sociosanitarie e abitative Cristina Coletti in un sopralluogo al fine di mostrare i nuovi ambienti. L’ex convento è stato definito "un luogo accogliente, che offre opportunità di riscatto ai cittadini che vivono una forte marginalità dovuta a situazioni socioeconomiche difficili". Secondo l’assessore Coletti, "si tratta di una riqualificazione a tutto tondo: sono stati rifatti gli infissi, i bagni, gli ambienti comuni sono stati dotati di un mobilio ad hoc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
