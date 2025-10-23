Access prime time Rai1 | De Martino pronto con un game show segreto
L’access prime time si conferma il momento più seguito della serata televisiva, capace di garantire ascolti elevati, grande impatto mediatico e ricavi pubblicitari milionari. Lunedì 21 ottobre 2025, infatti, ben 10,5 milioni di telespettatori erano sintonizzati tra Rai1 e Canale 5 per seguire i game show di Stefano De Martino e Gerry Scotti, segnando un record stagionale che conferma l’appeal di questi format. Il testa a testa serrato tra Rai e Mediaset. Dopo anni in cui Rai1 dominava nettamente la fascia, ora la sfida tra i due colossi televisivi è più equilibrata. Nonostante il distacco sia minimo, La Ruota della Fortuna mantiene un leggero vantaggio percentuale sugli Affari Tuoi di Rai1, confermando come il pubblico sia diviso quasi equamente tra i due programmi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Altre letture consigliate
Nella vita ci dicono che l’importante non è vincere ma partecipare: in televisione, no. Specie per i programmi che vanno in onda nel cosiddetto access prime time, ovvero la fascia oraria che inizia alle 20.30 e che accompagna gli spettatori verso la prima serat - facebook.com Vai su Facebook
#Canale5 #LaRuotaDellaFortuna conferma la leadership dell'access prime-time con 5.200.000 spett Miglior risultato stagionale per @mattino5: si aggiudica la sua fascia con 1.030.000 spett Record per @forummediaset: al vertice della sua fascia con 1.431.0 - X Vai su X
Ascolti tv, la Ruota della fortuna gira forte ma poi il pubblico cambia canale: così Mediaset pensa a un piano per colmare il divario tra access e prime time - Se Affari tuoi e Rai1 riescono a tenere sostanzialmente il pubblico anche nel prime time seguente, questo non accade con la Ruota della fortuna di ... Riporta affaritaliani.it
Ascolti tv, Montalbano su Rai1 vince con 20%. L’access prime time resta di Gerry Scotti - (Adnkronos) – La replica de ‘Il Commissario Montalbano’ in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 3. msn.com scrive
La ricetta della felicità fa vincere Rai 1 ma Gerry Scotti riconquista l’access - Gli ascolti della prima serata e dell'access prime time: Rai 1 vola in prima serata ma perde di nuovo in access con La ruota della fortuna che torna a vincere ... Segnala ultimenotizieflash.com