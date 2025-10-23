Access prime time Rai1 | De Martino pronto con un game show segreto

L’access prime time si conferma il momento più seguito della serata televisiva, capace di garantire ascolti elevati, grande impatto mediatico e ricavi pubblicitari milionari. Lunedì 21 ottobre 2025, infatti, ben 10,5 milioni di telespettatori erano sintonizzati tra Rai1 e Canale 5 per seguire i game show di Stefano De Martino e Gerry Scotti, segnando un record stagionale che conferma l’appeal di questi format. Il testa a testa serrato tra Rai e Mediaset. Dopo anni in cui Rai1 dominava nettamente la fascia, ora la sfida tra i due colossi televisivi è più equilibrata. Nonostante il distacco sia minimo, La Ruota della Fortuna mantiene un leggero vantaggio percentuale sugli Affari Tuoi di Rai1, confermando come il pubblico sia diviso quasi equamente tra i due programmi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

