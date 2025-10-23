Accerchiati da un gruppo armato di bastoni e petardi momenti di paura per giocatori e dirigenti della Rugby Benevento

Messinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura domenica scorsa per giocatori e dirigenti della Rugby Benevento. Atleti e staff sarebbero stati accerchiati da un gruppo di persone incappucciate e armate di bastoni e petardi mentre erano in attesa del traghetto alla Rada San Francesco. A denunciare l'episodio è il Comitato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Accerchiati Gruppo Armato Bastoni