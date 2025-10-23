Accento riporta in libreria ' Mi chiedo quando ti mancherò' di Amanda Davis
Libro dell'anno per Elle Magazine, acclamato dalla New York Times Book Review e amato dalla critica, Accento Edizioni dà alle stampe, nella traduzione aggiornata di Giovanna Scocchera, Mi chiedo quando ti mancherò di Amanda Davis. Uscirà in libreria il prossimo 29 ottobre, con una prefazione di. 🔗 Leggi su Today.it
