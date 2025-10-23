Accadde oggi | 23 ottobre la tragica morte di Marco Simoncelli

Fremondoweb.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sepang, il pilota della Honda rimase a terra senza casco, dopo essere stato investito da Colin Edwards e da Valentino Rossi Era la curva numero 11 verso destra, al secondo dei 20 giri della gara Motogp della Malaysia, a  . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

accadde oggi 23 ottobre la tragica morte di marco simoncelli

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 23 ottobre, la tragica morte di Marco Simoncelli

News recenti che potrebbero piacerti

Almanacco | Giovedì 23 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - 000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale, lancio della missione STS- Scrive modenatoday.it

accadde oggi 23 ottobre23 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Giovanni da Capestrano, protettore dei giuristi. Secondo veronasera.it

accadde oggi 23 ottobreAlmanacco | Mercoledì 22 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Paul Sartre ottiene il Premio Nobel per la letteratura, ma lo rifiuta: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Scrive modenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Accadde Oggi 23 Ottobre