Abusi sessuali nella Chiesa bresciana | i numeri le storie e l' identikit dei predatori

Bresciatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per secoli, nella provincia della “Città delle Campane”, la Chiesa è stata famiglia, educazione, presidio sociale. Dai paesi della Valcamonica fino alla Bassa, passando per gli oratori cittadini e le parrocchie di collina, il legame con il mondo cattolico ha plasmato generazioni: tra catechismo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

abusi sessuali chiesa brescianaAbusi sessuali nella Chiesa bresciana: i numeri, le storie e l'identikit dei predatori - Sono perlopiù sacerdoti, ma anche catechisti, laici, scout: la piaga degli abusi in ambito ecclesiastico ha molti volti, spesso cancellati dallo stesso silenzio. Secondo bresciatoday.it

abusi sessuali chiesa brescianaAbusi sessuali del clero, nella chiesa italiana «troppe resistenze» - Grande attenzione alle vittime e la richiesta di un «protocollo semplificato» per «la dimissione e/o rimozione» d ... Scrive editorialedomani.it

Il Vaticano accusa l’assemblea dei vescovi di gestire male i casi di abusi sui minori - In un rapporto piuttosto duro parla di una «notevole resistenza culturale» ad affrontare il problema, e ne è nato uno scontro ... Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Abusi Sessuali Chiesa Bresciana