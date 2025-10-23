Abbiamo provato ChatGpt Atlas il browser AI che sfida Google | pro e contro

Abbiamo provato ChatGpt Atlas, il nuovo browser web sviluppato a partire dall'omonimo chatbot di intelligenza artificiale di OpenAI. Annunciato martedì 21 ottobre come “super-assistente che comprende il tuo mondo e ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi”, è, nei fatti, l'anello successivo della. 🔗 Leggi su Today.it

ChatGPT Atlas: abbiamo provato il browser con AI che rivoluziona la navigazione - Basato su Chromium, Atlas porta le funzioni di ChatGPT direttamente nel browser: dalle azioni automatizzate alla memoria personale, fino ai comandi in linguaggio naturale. Si legge su msn.com

Abbiamo provato Atlas, il nuovo browser di ChatGPT: ecco pro, contro e se vale la pena scaricarlo - Atlas non è un semplice browser, ma un tentativo concreto di cambiare il nostro modo di usare Internet. Lo riporta euroconsumatori.eu

Atlas, il browser con ChatGPT integrato che punta a sfidare Chrome - OpenAI ha presentato e lanciato Atlas, un nuovo browser che integra direttamente ChatGPT nella navigazione web. Come scrive wired.it