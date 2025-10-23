Abbiamo fatto ripartire l' Italia Conti in ordine | la rivendicazione di Arianna Meloni
Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia e sorella della premier Giorgia, ha rilasciato un'intervista a Il Foglio in cui rivendica i risultati del governo di centrodestra: “Uno dei successi più importanti è aver fatto ripartire l'Italia che era piegata dall'assistenzialismo. Abbiamo rimesso i conti in ordine, l'economia è ripartita, l'occupazione è a livelli record, compresa quella femminile. E la presidente della Bce, Christine Lagarde, ci indica come modello”. Si passa poi alla politica estera: “Sia sull'Ucraina sia su Gaza noi abbiamo sempre mantenuto la stessa posizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Chivu: "Mi aspetto di ripartire da come abbiamo finito con la Cremonese, dalla prestazione, dalla determinazione, dalla grinta. Dobbiamo dare continuità e capire quali sono i nostri punti di forza. Non dobbiamo tornare indietro, mi aspetto questo. Siamo tutti co - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "Mi aspetto di ripartire da come abbiamo finito con la Cremonese, dalla prestazione, dalla determinazione, dalla grinta. Dobbiamo dare continuità e capire quali sono i nostri punti di forza. Non dobbiamo tornare indietro, mi aspetto questo. Siamo tutti co - X Vai su X
Governo, la rivendicazione di Arianna Meloni: “Abbiamo fatto ripartire l'economia dell'Italia” - Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia e sorella della premier Giorgia, ha rilasciato un’intervista a ... iltempo.it scrive
Ia, Barachini "Importante che Italia abbia fatto una legge specifica" - "È importante che l'Italia abbia fatto, tra le prime in Europa, una legge specifica di visione sull'Intelligenza Artificiale, perché serviva mettere insieme gli investimenti, una ... Da notizie.tiscali.it