Abbiamo fatto ripartire l' Italia Conti in ordine | la rivendicazione di Arianna Meloni

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia e sorella della premier Giorgia, ha rilasciato un'intervista a Il Foglio in cui rivendica i risultati del governo di centrodestra: “Uno dei successi più importanti è aver fatto ripartire l'Italia che era piegata dall'assistenzialismo. Abbiamo rimesso i conti in ordine, l'economia è ripartita, l'occupazione è a livelli record, compresa quella femminile. E la presidente della Bce, Christine Lagarde, ci indica come modello”. Si passa poi alla politica estera: “Sia sull'Ucraina sia su Gaza noi abbiamo sempre mantenuto la stessa posizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

