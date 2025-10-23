abbiamo detto basta a scelte lontane anni luce da noi

Continuerà ad esercitare il suo ruolo di consigliere comunale "secondo coscienza e responsabilità per il bene della comunità". A una settimana dalla scelta di abbandonare la maggioranza insieme ai colleghi David Zappelli e Silvia Bertolucci, esce allo scoperto anche Matteo Ricci che respinge al mittente "le accuse di chi cerca di trovare la responsabilità di questa crisi di governo nei consiglieri e negli assessori che hanno deciso con responsabilità di dire basta a un metodo e a delle scelte politiche lontani anni luce dalla loro storia. Le cause di questa crisi sono invece da ricercarsi altrove, principalmente nella mancanza di confronto e nel venir meno dei valori che avevano accompagnato la nostra avventura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

