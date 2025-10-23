Abbassare il colesterolo fa bene al cuore e al cervello | riduce anche il rischio di demenza

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mantenere sotto controllo i valori del colesterolo protegge non solo il cuore ma aiuta anche a prevenire il rischio di demenza: lo dimostra un nuovo studio su oltre un milione di persone, pubblicato sulla rivista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. 🔗 Leggi su Fanpage.it

