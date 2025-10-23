A7 lavori sul viadotto e tratto chiuso nel weekend | orari e viabilità alternativa

Partono alle 20 di domani, venerdì 24 ottobre, i lavori di manutenzione del viadotto Geminiani, sull'autostrada A7 in direzione Milano, nel punto compreso tra l'allacciamento con l'A12 e Bolzaneto. Il cantiere comporterà la chiusura del tratto in diversi orari.Si tratta di un'aggiunta rispetto al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

