A22 tamponamento tra auto tir e furgone | un morto e un ferito grave

Un drammatico incidente stradale ha funestato il pomeriggio di oggi, 23 ottobre. Lo scontro è avvenuto sull’autostrada A22, in direzione sud, all’altezza del confine tra le province di Trento e Verona, vicino a Borghetto. Il bilancio confermato dal 118 trentino è di una vittima e di un ferito. 🔗 Leggi su Veronasera.it

