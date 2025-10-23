A22 tamponamento tra auto tir e furgone | un morto e un ferito grave

Veronasera.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drammatico incidente stradale ha funestato il pomeriggio di oggi, 23 ottobre. Lo scontro è avvenuto sull’autostrada A22, in direzione sud, all’altezza del confine tra le province di Trento e Verona, vicino a Borghetto. Il bilancio confermato dal 118 trentino è di una vittima e di un ferito. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

a22 tamponamento auto tirTragedia in autostrada, due morti in un tamponamento a catena: schianto tra tir, furgone e auto - Tragico incidente sulla A22 a Borghetto: due morti, furgone tamponato dal tir e urtato da un’auto, gravi rallentamenti. Si legge su nordest24.it

a22 tamponamento auto tirUn furgone e un’auto tamponano un tir fermo in coda, un morto e un ferito gravissimo in A22 - È pesantissimo il bilancio dell’incidente che oggi pomeriggio ha paralizzato l’A22 nei pressi di Avio, in Trentino, in direzione sud. Riporta msn.com

a22 tamponamento auto tirTerribile incidente sull'Autostrada, auto distrutta sotto un tir e un camion si schianta a sua volta: soccorsi in azione sotto la pioggia - Sono tre i mezzi coinvolti nel terribile schianto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 23 ottobre) lungo l'Autostrada del Brennero, in direzione sud all'altezza di Avio. Da ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: A22 Tamponamento Auto Tir