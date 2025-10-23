A Villa Guardia apre un nuoco centro di cura e riabilitazione di inclusione e di crescita condivisa

Un nuovo importante traguardo per la Cooperativa Sociale Centro Progetti Educativi, che festeggia 25 anni di attività con l’inaugurazione della sua nuova sede operativa, pensata per rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni emergenti di famiglie, minori e adulti con fragilità. 🔗 Leggi su Quicomo.it

