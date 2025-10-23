a vienna sinner e cobolli si incontrano in un derby inedito

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. A Vienna l'atmosfera si scalda perché oggi Jannik Sinner incontra niente meno che Flavio Cobolli. Il numero 2 vs il numero 22 del ranking mondiale in un derby inedito che non avevamo previsto. Chi vince conquista un posto ai quarti di finale dell'Erste Bank Open, uno dei due ATP 500 in programma questa settimana. Dove vedere Sinner-Cobolli oggi all'ATP 500 di Vienna in diretta streaming. Il derby tra Jannik Sinner e Flavio Cobolli - come tutte le partite dell'ATP 500 di Vienna - verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV, a partire dalle 17. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

