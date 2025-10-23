A Vallo della Lucania la rassegna culturale Voci Pagine Emozioni
Il Comune di Vallo della Lucania in qualità di Città che Legge è orgoglioso di presentare la rassegna culturale "Voci, Pagine, Emozioni: L'Universo dei Libri", un evento che celebra la bellezza della lettura e l'importanza della cultura scritta L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Leggi anche questi approfondimenti
LE GIORNATE DEL PATRIMONIO CILENTANO A VALLO DELLA LUCANIA ? Il 24 ottobre, alle ore 17, a Vallo della Lucania sarà presentato il format “Giornate del Patrimonio cilentano”, ideato e curato dal prof. Aniello Amato. Il format nasce con l’intenzione di - facebook.com Vai su Facebook
Vallo della Lucania celebra la lettura con la rassegna “Voci, Pagine, Emozioni - L’Universo dei Libri” - Libri: Tre appuntamenti tra romanzo, poesia cilentana e una Lectio Magistralis su Leopardi. cilentonotizie.it scrive
Il Cilento celebra la sua identità: al via a Vallo della Lucania le “Giornate del Patrimonio cilentano” - Al via il 24 ottobre a Vallo della Lucania le "Giornate del Patrimonio cilentano", un format interdisciplinare ideato da Aniello Amato tra mostre, dibattiti e dialetto ... Segnala infocilento.it
"Cilento Festival": sabato arriva il Bullet Catch - Al via la quinta edizione del “Cilento Festival – Pollica”, la rassegna teatrale che dal 18 ottobre al 2 novembre porterà in scena cinque spettacoli in diverse località tra cui Pioppi, Castellabate e ... Scrive salernotoday.it