A un anno dal matrimonio vuole pure che le finanziamo la luna di miele ma i regali glieli abbiamo già fatti! | colleghi allibiti dalle richieste della sposa

Una dipendente è stata criticata dai colleghi dopo aver chiesto contributi economici per finanziare la sua luna di miele, un anno dopo il matrimonio. Il caso è stato segnalato nella rubrica Dear Eric del The Mercury News, dove un collega ha raccontato la vicenda chiedendo un parere su come gestire la situazione. Secondo quanto riferito, la donna e il marito, entrambi quarantenni, avevano deciso di organizzare un viaggio in Sud America dopo aver rinunciato alla luna di miele subito dopo le nozze. Per coprire le spese, hanno aperto un account su un sito di crowdfunding dedicato ai viaggi di nozze e informato i colleghi dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

