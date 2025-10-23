A Treglio torna l' appuntamento con Borgo Rurale fra sapori e tradizioni di un tempo

Il Borgo rurale, a Treglio, torna anche quest'anno, con la 26esima edizione, per celebrare il vino novello, i sapori d'autunno e dare vita alle tradizioni. L'appuntamento è per sabato 8 e domenica 9 novembre.Non una sagra qualunque, ma una festa fatta di luoghi autentici, vissuti, che raccontano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

EVENTO MUSICALE al Teatro Studio! Venerdì 24 ottobre, ore 21 Teatro Studio – Treglio (CH) Arriva “Clandestini in patria. L’importanza di chiamarsi Fante”, sulle opere e le vite di John e Dan Fante. Sul palco Mirko Frezza, direttamente dall'isola dei f - facebook.com Vai su Facebook

Festa di San Rocco, ci siamo. Torna l’appuntamento con il battesimo in Borgo - MASSA MARITTIMALa Festa di San Rocco era fra le occasioni di svago più attese di Massa Marittima e quelli con tanti capelli grigi ricordano in particolare la corsa con il cocomero che dove essere ... Da lanazione.it

Borgo diVino, torna a Nemi la tre-giorni di vino, cibo e musica - Il 12, 13 e 14 settembre torna a Nemi, il borgo in provincia di Roma, l’appuntamento con Borgo diVino in tour, la rassegna enogastronomica itinerante tra “I Borghi più belli d’Italia” e per celebrare ... tg24.sky.it scrive