A Torino sono arrivati i ‘Briganti’ la prima mostra che racconta il fenomeno tra mito e storia

Dal 23 ottobre 2025 al 30 marzo 2026 il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino propone ‘Briganti! Storie e immagini dal Risorgimento a oggi’, la prima mostra che esplora il brigantaggio come fenomeno storico complesso e mito culturale, concentrandosi sul periodo dal Settecento ai giorni nostri. Curata da Silvia Cavicchioli, direttore scientifico del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Gian Luca Fruci, docente associato di Storia contemporanea all'Università di Pisa, Silvano Montaldo, ordinario di Storia Contemporanea all’Università di Torino e Direttore scientifico del Museo di Antropologia criminale ‘Cesare Lombroso’, Alessio Petrizzo, docente a contratto di Storia contemporanea all'Università di Padova, Carmine Pinto, docente di Storia Contemporanea all’Università di Salerno e Giulio Tatasciore, docente di Storia moderna presso l'Università di Salerno, l'esposizione è realizzata grazie al contributo di Camera di commercio di Torino, Fondazione Crt, Intesa Sanpaolo, Iren e Baratti & Milano, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, di Città di Torino e Città Metropolitana di Torino, oltre alle Università di Torino, Salerno, Pisa e Padova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

