A This Is Me i colori contano | Cuccarini sanguigna Toffanin regina e De Lucia…

Anche nella seconda puntata di This Is Me, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5, lo spettacolo incontra l'eleganza. Sul palco si alternano ospiti d'eccezione come Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Alessandra Celentano, Amadeus e Marco Columbro, ma la protagonista della serata è Lorella Cuccarini, celebrata per i suoi 40 anni di carriera. A portare la nota più ironica ci ha pensato Vincenzo De Lucia, tornando a imitare la padrona di casa. Un equilibrio perfetto tra eleganza, autoironia e spettacolo: il vero segreto del successo di questo show. Silvia Toffanin regale e firmata. Silvia Toffanin in Dolce&Gabbana Dopo l'argento scelto per la prima puntat a, Silvia Toffanin si è presentata d'oro vestita.

