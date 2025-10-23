A Termini volano sedie e pugni | 4 arresti dopo la maxi-rissa

Roma, 23 ottobre 2025 – I carabinieri della stazione Roma Macao, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato quattro cittadini stranieri, tre uomini e una donna, gravemente indiziati del reato di rissa. In particolare, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti in via Giolitti, nei pressi di piazza dei Cinquecento, dove, al loro arrivo, la rissa era ancora in corso. I militari sono riusciti a bloccare i quattro coinvolti, che continuavano a colpirsi reciprocamente. Dalla successiva analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è emerso che la lite era iniziata da oltre venti minuti e che i partecipanti si erano affrontati, apparentemente per futili motivi, anche utilizzando le sedie di un bar limitrofo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it