A tavola con stile | arte e cibo per festeggiare dieci anni di Circolo dei lettori di Vigolzone
Il Circolo dei Lettori di Vigolzone - Odv in occasione dei festeggiamenti per il decennale della propria costituzione organizza un incontro che si terrà sabato 25 ottobre alle ore 17 alla sala polivalente del centro civico di Vigolzone.Ore 17: incontro con le storiche dell’arte Cinzia Cassinari e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il fine settimana in Sicilia è: amici, tavola apparecchiata e la vera Aranciata di Sicilia Polara! Fresca, frizzante e dissetante, con succo e polpa di arancia siciliana DOP di Ribera. Chioschì arreda la vostra tavola con stile; l’etichetta iconica si unisce all’esclusivit - facebook.com Vai su Facebook
"A tavola con stile": arte e cibo per festeggiare dieci anni di Circolo dei lettori di Vigolzone - Ore 17: incontro con le storiche dell’arte Cinzia Cassinari e Valeria Depalmi della Cooperativa "Educarte" dal titolo: A tavola con stile - Segnala ilpiacenza.it
L’arte del cibo. Dal territorio alla tavola - Dal territorio alla tavola” a Matera esplora il cibo come espressione culturale e artistica attraverso foto di sei autori, raccontando il viaggio del cibo dalla terra alla ... Da exibart.com
La Toscana in bocca. L’arte della buona tavola. Cibo e vino: le eccellenze - Novità di quest’anno la collaborazione con Coldiretti, con prodotti dal territorio. Come scrive lanazione.it