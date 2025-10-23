A spasso in scooter con crack e cocaina in tasca spacciatore 43enne arrestato

23 ott 2025

La polizia ha arrestato un 43enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, i poliziotti della squadra volanti, pattugliando la zona di corso Indipendenza, hanno notato due uomini a bordo di uno scooter e hanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

