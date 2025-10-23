A Silvi in arrivo fondi per 5,5 milioni per l' efficientamento della rete idrica grazie all' Aca
L’Aca. avvierà un intervento di efficientamento della rete idrica a Silvi, finanziato con 5.569.960,00 euro dai fondi Pr Fesr 2021–2027 della Regione Abruzzo. L’opera, annunciata dall’Ersi, mira a ridurre le perdite idriche sostituendo 17 chilometri di condotte obsolete, soprattutto nella fascia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
