A scuola a piedi in sicurezza ‘Tutti giù per strada’ per una mattinata di festa al quartiere Fiorita

Sensibilizzare sull’importanza della mobilità sostenibile e sicura nei percorsi casa-scuola per i bambini. Questa mattina la scuola primaria Fiorita, insieme all’Associazione dei genitori, ha aderito alla campagna europea ‘Streets for Kids’, promossa per sensibilizzare le comunità sull’importanza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

