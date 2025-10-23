A Romaeuropa Festival l’opera intermediale e immersiva Matria Pars Azione Bianca

Con l’opera intermediale e immersiva Matria Pars (Azione Bianca) si apre la 2a edizione di Spores Next, progetto collettivo ideato dalla regista, autrice e sceneggiatrice Federica Altieri (Eugenio Barba, Odin Teatret, Edoardo Sanguineti, Antonio Rezza, Flavia Mastrella): uno dei migliori progetti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

Tra eredità e innovazione, la Dresden Frankfurt Dance Company celebra al Romaeuropa Festival la forza creativa della danza contemporanea, sostenuta dalla partnership con Dance Reflections by Van Cleef & Arpels - X Vai su X

Update bello corposo per Cordelia di ottobre: Due internazionali attesi, Agrupación Señor Serrano dal Teatro Nazionale di Genova, Lia Rodrigues dal Romaeuropa Festival con una coreografia splendida. Ma abbiamo visto anche Donald di Stefano Massi - facebook.com Vai su Facebook

Spores rivoluziona la Pelanda: un progetto intermediale per il Romaeuropa Festival - Il progetto intermediale Spores, diretto da Federica Altieri, approda alla sua ultima tappa al Romaeuropa Festival l’8 e il 9 ottobre 2024, presso La Pelanda, Ex Mattatoio di Roma, per due serate ... Scrive exibart.com

Romaeuropa, arriva Ultra Ref, il festival nel festival - Arriva Ultra Ref, il festival nel festival, lo spazio in cui Romaeuropa spalanca le porte all'innovazione, alla creatività e alla sperimentazione. ansa.it scrive

Tecnomagia: RUFA e Romaeuropa Festival insieme, per stupire e riflettere - Una sinergia che si rinnova per declinare all’unisono ricerca e sperimentazione in ambito artistico. Da exibart.com