A Roma l’incontro tra l’Unione delle Province d’Italia e la Conferenza Episcopale Italiana

ROMA – “Dobbiamo guardare al futuro delle Aree interne: oggi più che mai è fondamentale costruire alleanze sociali per la speranza”. Queste le parole del Presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, ieri a Roma durante l’incontro tra l’Unione delle Province d’Italia e la Conferenza Episcopale Italiana. “È solo dall’unione di tutte le forze in campo che può nascere un moto per la rigenerazione dei territori più marginali del nostro Paese”, aggiunge il presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia. Le nostre comunità hanno bisogno di opportunità e servizi affinché le persone scelgano di restare”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - A Roma l’incontro tra l’Unione delle Province d’Italia e la Conferenza Episcopale Italiana

