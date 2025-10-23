A Roma l’incontro promosso da Libero Quotidiano | Le rotte dell’energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, giovedì 23 ottobre - Si è tenuto presso l’Ara Pacis di Roma l’evento “Le rotte dellenergia e del commercio nel nuovo ordine mondiale”, promosso da Libero Quotidiano. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni e imprese sul ruolo strategico dell’Italia nel n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

a roma l8217incontro promosso da libero quotidiano le rotte dell8217energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale

© Ilgiornaleditalia.it - A Roma l’incontro promosso da Libero Quotidiano: “Le rotte dell’energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale”

Leggi anche questi approfondimenti

roma l8217incontro promosso liberoRoma, Alessandro Onorato lancia il «Progetto civico Italia» con i sindaci Salis e Manfredi. A sorpresa arriva Conte - Alla presentazione della «rete» di amministratori di area civica di centrosinistra anche Il leader dei 5S Giuseppe Conte, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del Pd Stefano Bonaccini ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma L8217incontro Promosso Libero