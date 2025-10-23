A Roma l’incontro promosso da Libero Quotidiano | Le rotte dell’energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale
Roma, giovedì 23 ottobre - Si è tenuto presso l’Ara Pacis di Roma l’evento “Le rotte dell’energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale”, promosso da Libero Quotidiano. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni e imprese sul ruolo strategico dell’Italia nel n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Roma, Palazzo Esercito ? Incontro con la Presidente dell'Associazione Enrico Toti, signora Claudia Toti Lombardozzi pronipote del bersagliere Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria. Toti fu il bersagliere che non si arrese mai. Da mozzo a fuoc - facebook.com Vai su Facebook
#Roma: incontro al Comando Generale dell’Arma tra il Com. Gen. #Carabinieri Salvatore Luongo e il Vice Ammiraglio Markku Hassinen, Capo della Border Guard finlandese - X Vai su X
Roma, Alessandro Onorato lancia il «Progetto civico Italia» con i sindaci Salis e Manfredi. A sorpresa arriva Conte - Alla presentazione della «rete» di amministratori di area civica di centrosinistra anche Il leader dei 5S Giuseppe Conte, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del Pd Stefano Bonaccini ... Segnala msn.com