A Rimini 11 centri sociali anziani e 4 luoghi di aggregazione | le attività dedicate ai 38 mila Over 65

Esiste a Rimini una rete consolidata di 11 centri sociali per anziani, sostenuti dal Comune e distribuiti capillarmente sul territorio, a cui si aggiungono altri 4 luoghi di aggregazione sociale destinati anche alla popolazione over 65. Si tratta di presidi di socializzazione, confronto e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

