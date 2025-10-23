A Reggio Calabria importante evento scientifico regionale Siapav-Fadoi

Reggiotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Calabria, ospiterà giorno 24 e 25 Ottobre 2025 un evento scientifico congiunto Siapav - Fadoi che vedrà la Calabria unita intorno a temi che si interfacciano ogni giorno con la salute pubblica. L’evento si svolgerà presso l’E’ Hotel di Reggio Calabria e inizierà giorno 24 alle ore 14.Un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

