A Reggio Calabria importante evento scientifico regionale Siapav-Fadoi
Reggio Calabria, ospiterà giorno 24 e 25 Ottobre 2025 un evento scientifico congiunto Siapav - Fadoi che vedrà la Calabria unita intorno a temi che si interfacciano ogni giorno con la salute pubblica. L’evento si svolgerà presso l’E’ Hotel di Reggio Calabria e inizierà giorno 24 alle ore 14.Un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
