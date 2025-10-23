A Priverno una postazione del 118 nei locali inutilizzati della scuola

Una postazione del 118 nei locali inutilizzati di una scuola. E’ la novità che riguarda Priverno arrivata grazie alla sinergia tra Provincia e Comune. In via Costa è stato infatti approvato lo schema di concessione in uso temporaneo di alcuni locali dell’istituto succursale Teodosio Rossi a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Priverno, nuovi spazi per il 118 grazie alla sinergia tra Provincia e Comune - La Provincia di Latina ha approvato lo schema di concessione in uso temporaneo di alcuni locali dell’Istituto scolastico succursale “Teodosio Rossi” di Priverno, sito in via Marittima IIª, a favore de ... Secondo latinaquotidiano.it

Francavilla. Nuova sede per la postazione 118. E per ’8 marzo riapre il Consultorio - La postazione del Servizio di Emergenza sarà ospitata nei locali, appena ristrutturati, dell’ex Istituto Padovano ono stati sostituiti gli impianti, ampliati gli spazi esistenti e realizzati ... Da quotidianosanita.it

Nuova postazione 118, Manoppello entra nella rete dell'emergenza sanitaria provinciale - Manoppello entra a pieno titolo nella rete provinciale dell’emergenza sanitaria con l’attivazione, a partire dal 1° novembre, di una nuova postazione del Servizio 118. Lo riporta ilmessaggero.it