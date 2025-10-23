A Priverno una postazione del 118 nei locali inutilizzati della scuola

Latinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una postazione del 118 nei locali inutilizzati di una scuola. E’ la novità che riguarda Priverno arrivata grazie alla sinergia tra Provincia e Comune. In via Costa è stato infatti approvato lo schema di concessione in uso temporaneo di alcuni locali dell’istituto succursale Teodosio Rossi a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

priverno postazione 118 localiPriverno, nuovi spazi per il 118 grazie alla sinergia tra Provincia e Comune - La Provincia di Latina ha approvato lo schema di concessione in uso temporaneo di alcuni locali dell’Istituto scolastico succursale “Teodosio Rossi” di Priverno, sito in via Marittima IIª, a favore de ... Secondo latinaquotidiano.it

Francavilla. Nuova sede per la postazione 118. E per ’8 marzo riapre il Consultorio - La postazione del Servizio di Emergenza sarà ospitata nei locali, appena ristrutturati, dell’ex Istituto Padovano ono stati sostituiti gli impianti, ampliati gli spazi esistenti e realizzati ... Da quotidianosanita.it

Nuova postazione 118, Manoppello entra nella rete dell'emergenza sanitaria provinciale - Manoppello entra a pieno titolo nella rete provinciale dell’emergenza sanitaria con l’attivazione, a partire dal 1° novembre, di una nuova postazione del Servizio 118. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Priverno Postazione 118 Locali