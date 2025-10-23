A piedi intorno al Lago di Como con Massimo Lozzi e il Cai per scoprire gli itinerari del Lario

Nell’ambito del ciclo Confindustria Como incontra, martedì 11 novembre alle ore 20.45, si terrà la serata organizzata in collaborazione con il CAI di Como alla scoperta degli itinerari unici e suggestivi del Lario. Presso la sede di Via Raimondi, Massimo Lozzi, istruttore di scialpinismo presso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

