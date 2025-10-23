A Peschici appuntamento con ‘L’aneme ‘i morte’ e la ‘Sagra dei Sapori d’Autunno’
A Peschici sabato 1 novembre torna il tradizionale appuntamento con ‘L’aneme ‘i morte’. La manifestazione, ideata dal comitato ‘Peschici Eventi’ con il patrocinio del Comune di Peschici, è diventata oramai una vera e propria attrazione per i residenti e i visitatori, poiché riunisce tutti per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il Rally Porta del Gargano protagonista su ACI Sport TV! Giovedì 16 ottobre non perdere il Magazine Coppa Rally di Zona: in onda il racconto della 15ª edizione del Rally, tra i panorami mozzafiato di Vieste, Mattinata, Peschici e Vico del Gargano. Appu - facebook.com Vai su Facebook
EVENTI Peschici: appuntamento con la quarta edizione della Notte bianca” - La quarta edizione di uno degli eventi estivi più attesi è fissata per venerdì 12 luglio a partire dalle 22:00, con una serie di performance musicali e culturali. Secondo statoquotidiano.it
EVENTI Peschici si prepara alla magia della “Notte Bianca”: musica, arte e divertimento per tutti - PESCHICI – Torna anche quest’anno l’attesissimo appuntamento con la “Notte Bianca” di Peschici, in programma giovedì 31 luglio 2025. Segnala statoquotidiano.it