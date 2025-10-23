A Pescantina Il Settimo Giorno – Handmagie Halloween Party

Veronasera.it | 23 ott 2025

Una giornata all’insegna della creatività, della musica e del divertimento per tutte le età: sabato 26 ottobre, in via Porto a Settimo di Pescantina, arriva “Il Settimo GiornoHandmagie Halloween Party”, un evento che unisce artigianato, laboratori, musica e gastronomia in un’atmosfera. 🔗 Leggi su Veronasera.it

