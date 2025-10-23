A partire da questa età non devi più pagare il canone RAI | fai domanda
E’ possibile richiedere o ottenere l’esenzione del canone RAI se si soddisfano questi requisiti. Uno ha a che fare con limiti di età e reddito E’ da anni che si ipotizza una possibile cancellazione del Canone Rai, un’aspettativa sempre puntualmente disattesa. Mancata abolizione cui è anche seguita una rimodulazione degli importi dell’imposta nonché l’imposizione di. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Approfondisci con queste news
Devi progettare l'arredo di casa ma non sai da dove partire? Con noi avrai una consulenza d'arredo a 360° Fissa un appuntamento in negozio! #progettazioneinterni #consulenzadarredo #arredamentosumisura #interiordesign #mobilificio #arredocasa - facebook.com Vai su Facebook
Nessuno deve essere costretto a partire né sfruttato o maltrattato per la sua condizione di bisognoso o di forestiero. Al primo posto, sempre, la dignità umana! - X Vai su X