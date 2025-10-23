A Padova un negozio di musica aperto da cento anni

1925, l'anno in cui Mario Agostino Bettin, poco più che ventenne, fondava a Padova un negozio destinato a diventare punto di riferimento internazionale per musicisti e appassionati. Un secolo di storia. In quei tasti bianchi e neri la vita e il lavoro di una famiglia. Oggi Alberto gestisce l'attività ereditata dal padre, al suo fianco il figlio Giacomo. Quanti ricordi, e quante collaborazioni diventate amicizie, con artisti e cantanti. Gianni Morandi, Stefano Bollani, ma anche Joe Cocker e il grande Ray Charles. Negli anni il mercato è cambiato, gli strumenti elettronici hanno sostituito quelli tradizionali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Padova un negozio di musica aperto da cento anni

