A Padova la nuova rassegna letteraria al femminile Libere di contare

Prende il via giovedì 16 ottobre alle ore 18 la prima edizione della rassegna letteraria al femminile “Libere di contare”, promossa dall’Associazione culturale CRAMS con il sostegno di Bvr Banca Veneto Centrale e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Padova.DoveGli incontri si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuova tappa a Padova per il decennale PA Social all’interno degli Stati Generali delle città intelligenti di City Vision. Prossima tappa Rieti #pasocial10 #digitalepopolare - X Vai su X

Oggi su il mattino di Padova, la tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre, Corriere delle Alpi. Grazie di ?a Sergio Frigo! Ci vediamo venerdì 24 alle 18:00 alla Libreria Toletta con Giovanni Zanzotto, Francesco Zambon, Andrea Molesini e Silvana T - facebook.com Vai su Facebook

Libri, scienza e meraviglia tra Orto botanico e Museo della Natura e dell’Uomo, torna “Racconti della natura” - Tutti gli incontri per adulti sono a ingresso gratuito e non comprendono la visita all’Orto e al Museo, mentre gli appuntamenti Kids sono compresi nel biglietto di ingresso. Secondo padovaoggi.it

Padova, cinque appuntamenti verso il Premio LiNUTILE del Teatro: spettacoli, laboratori e cinema tra ottobre e gennaio - Dal 25 ottobre al 16 gennaio cinque eventi tra teatro e cinema al LiNUTILE di Padova in attesa del Premio “La mia Opera Prima”. Da nordest24.it