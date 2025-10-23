A novembre si batteranno i denti le previsioni gelano gli italiani

Arriva il grande freddo il mese prossimo, il clima peggiora improvvisamente: quanto riportano gli esperti non lascia scampo Fino a questo momento, fatta eccezione per alcune giornate segnate da precipitazioni intense, possiamo dire che l’autunno è stato abbastanza clemente con noi. Merito delle diverse giornate assolate e con temperature sopra la media. L’ottobrata promessa è. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - A novembre si batteranno i denti, le previsioni gelano gli italiani

Argomenti simili trattati di recente

Ecco i Campioni Liguri in gara alle Fasi Interregionali che domani si batteranno per strappare la possibilità di rappresentare la nostra regione alla fasi nazionali! Il 4 ottobre appuntamento imperdibile alla Chiamata del Porto di Genova Sampierdarena: dal - facebook.com Vai su Facebook

Previsioni traffico e meteo 29 novembre-1 dicembre: chiusure sull’A1 - Arriva il weekend a cavallo tra fine novembre ed inizio dicembre, con spostamenti abbastanza limitati e l’arrivo di un’ondata di freddo sull’Italia, che porterà anche qualche nevicata. Scrive motorionline.com

Previsioni traffico e meteo 22-24 novembre: tra freddo e scioperi - Ci avviciniamo sempre più all’inverno, con temperature più rigide e meteo instabile, anche se il weekend in arrivo sarà piuttosto sereno dal punto di vista del meteo. Segnala motorionline.com

Previsioni meteo della settimana dal 18 novembre 2024: maltempo in quasi tutta Italia - Le previsioni meteo da lunedì 18 novembre 2024, infatti, sono tutt'altro che rosee. Da gazzetta.it