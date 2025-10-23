A Monza lavori in corso per sostituire i semafori | come cambia la viabilità

Monzatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre diverse vie a Monza saranno interessate dai lavori per la sostituzione degli impianti semaforici. Il comune ha infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori di estensione e completamento del sistema Utc (Urban traffic controller) che tra gli interventi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

