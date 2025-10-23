A Monza lavori in corso per sostituire i semafori | come cambia la viabilità
Da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre diverse vie a Monza saranno interessate dai lavori per la sostituzione degli impianti semaforici. Il comune ha infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori di estensione e completamento del sistema Utc (Urban traffic controller) che tra gli interventi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Autodromo di Monza spesi oltre 40 mln di € per lavori e i cessi Dio dell' 800. Bagni sporchi, feci anche nei muri, vai a fare la doccia zozzi, freddi e acqua calda 0 in 3 docce, come cazzo è possibile ? - facebook.com Vai su Facebook
#Monzanews #dasapere #giardinipubblici Sono conclusi i lavori di riqualificazione previsti nel giardino di via Piero Della Francesca, nel quartiere #SanDonato. Nei vari spazi previsti sono state posate nuove pavimentazioni: -in erba sintetica antiabrasiva per il - X Vai su X
Lavori in corso, ecco i treni che cambiano orari - Dal 7 gennaio all’1 marzo la circolazione delle linee che transitano fra le stazioni di Greco Pirelli e Monza subirà... Da ilgiorno.it