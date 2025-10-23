A Monte Poggiolo una camminata per tenere in forma il cuore

Forlitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Cardiologica Forlivese ODV e la Fondazione Sacco, con l'arrivo della stagione autunnale, tornano a organizzare incontri dedicati al movimento e al benessere. Sabato 25 ottobre tornano le camminate extra urbane, accompagnate dal dottor Febo Tittarelli. I percorsi proposti saranno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Camminata Aido Monte Marenzo - La 36a Camminata AIDO “Donare per Vivere”, alla memoria di Filippo Colombo, si terrà a Monte Marenzo domenica 14 settembre 2025 con partenza prevista per le ore 9. bergamonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Monte Poggiolo Camminata Tenere