A Monreale il patto per la prevenzione della violenza tra i giovani

A Monreale un patto educativo per la formazione e la prevenzione della violenza tra i giovani. L'iniziativa mette a un tavolo comune l'Arcidiocesi di Monreale, la compagnia di Monreale dell'Arma dei carabinieri, l'Asp di Palermo, il Comune di Monreale, la guardia di finanza, le scuole di Monreale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Monreale, “Insieme per la vita e contro la violenza”: firmato il Patto educativo tra Chiesa, Forze dell’Ordine, Asp e Scuole Un abbraccio simbolico, forte e necessario, quello che oggi ha unito la Chiesa, le Forze dell’Ordine, l’Asp e le Scuole di Monreale. Nella c - facebook.com Vai su Facebook

Parte da Monreale il patto contro la violenza giovanile, Diocesi, forze dell’ordine e scuole in campo - Sono sei gli Istituti scolastici che hanno già aderito al tavolo con l’Arcidiocesi di Monreale, la Compagnia di Monreale dell’Arma dei Carabinieri, l’Asp di Palermo, il Comune di Monreale, la Guardia ... Segnala blogsicilia.it

Un patto educativo per contrastare la violenza nelle nostre città - fumetto di Stefano Gorgone Carissimo direttore,dopo la tragica scomparsa dei nostri tre giovani concittadini, riscontriamo ancora una volta sgomento e do ... Da monrealenews.it

Mobility Expo 2025 a Palermo: le novità del mercato auto in Piazza Verdi - Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, Piazza Verdi a Palermo – accanto al Teatro Massim ... Lo riporta mondopalermo.it