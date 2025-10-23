A Monreale il patto per la prevenzione della violenza tra i giovani

A Monreale un patto educativo per la formazione e la prevenzione della violenza tra i giovani. L'iniziativa mette a un tavolo comune l'Arcidiocesi di Monreale, la compagnia di Monreale dell'Arma dei carabinieri, l'Asp di Palermo, il Comune di Monreale, la guardia di finanza, le scuole di Monreale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

