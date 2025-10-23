A me m’ha rovinato la guera della Compagnia Crest in coproduzione con Malalingua in scena a Monopoli

Con lo spettacolo “A me m’ha rovinato la guera” si apre domenica 26 ottobre alle 18.30 la Stagione teatrale 20252026 del Teatro Mariella di Monopoli intitolata ‘Il senso delle parole’, organizzata da Ubuntu non solo teatro aps ets con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

