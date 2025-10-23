A lezione di smorzate da Sinner! Cobolli finisce stremato
Jannik Sinner resta un tabù per gli italiani: il numero due del mondo si impone anche nel suo diciassettesimo derby consecutivo, ma contro Flavio Cobolli è stata tutt’altro che una passeggiata. Alla fine, Sinner ha avuto la meglio con il punteggio di 6-2 7-6(4) in un’ora e 47 minuti, conquistando così il quarantesimo quarto di finale Atp della sua carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sinner si è ritirato per crampi, e molto probabilmente quelle due smorzate che ha fatto cosa che tra l’altro non è nel suo stile erano un modo per difendersi da un malessere fisico già in corso. È davvero insopportabile che i due cronisti italiani abbiano scelto pr - facebook.com Vai su Facebook
A lezione di smorzate da... Sinner! Cobolli finisce stremato - Jannik Sinner resta un tabù per gli italiani: il numero due del mondo si impone anche nel suo diciassettesimo derby consecutivo, . Si legge su msn.com
Sinner-Cobolli 6-2, 7-6: Jannik fa suo il derby azzurro. Ai quarti se la vedrà con Bublik - Jannik vola ai quarti dove affronterà Bublik (in campo domani alle 17. Lo riporta gazzetta.it
LIVE Sinner-Cobolli 6-2, 7-6, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il n.2 del mondo vince un derby di altissimo livello - 12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sinner- Si legge su oasport.it