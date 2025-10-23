Jannik Sinner resta un tabù per gli italiani: il numero due del mondo si impone anche nel suo diciassettesimo derby consecutivo, ma contro Flavio Cobolli è stata tutt’altro che una passeggiata. Alla fine, Sinner ha avuto la meglio con il punteggio di 6-2 7-6(4) in un’ora e 47 minuti, conquistando così il quarantesimo quarto di finale Atp della sua carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A lezione di smorzate da... Sinner! Cobolli finisce stremato